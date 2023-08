Robisz to codziennie? To znak, że masz ponadprzeciętną osobowość. Takie zachowanie świadczy o silnej psychice i wyjątkowych cechach charakteru

Zamiast czekolady zajada się papierem toaletowym. Zjada kilka rolek dziennie. „Ma zero kalorii i nie wywołuje kaca”

Wiele zadań, których się na co dzień podejmować może zależeć od naszej osobowości. Podświadome decyzje silnie związane są z naszą charyzmą oraz charakterem. Oczywiście jest to sporo uproszczenie ale uznaje się, że wybitne jednostki w pewnych sytuacjach zachowują się podobnie. Tego rodzaju nawyki mają świadczyć o nietuzinkowym charakterze oraz umiejętność radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi. Oto zachowania, które wyróżniają osoby z silną osobowością.

Wybitne osoby długo śpią

Nie jesteś rannym ptaszkiem? To dobrze, uważa się, że ponadprzeciętne osoby potrafią spać do południa. Są one zdecydowanie nocnymi markami. Ich umysł lepiej pracuje w nocy, a rano potrzebują obudzić się zgodnie ze swoim zegarem biologicznym.

Wybitne osoby nie narzekają

Mówi się, że narzekanie to cecha narodowa Polaków, jak się jednak okazuje osoby o ponadprzeciętnej osobowości narzekają mniej od innych. Potrafią sobie lepiej radzić w sytuacjach, w których się znaleźli i szybko znajdują rozwiązanie swoich problemów.

Wybitne osoby twardo stąpają na ziemi

Ponadprzeciętne jednostki nie zmieniają łatwo zdania. Są pewni swoich poglądów i nie przejmują się tym, co myślą o nich inni. Nie wierzą w teorie spiskowe i ufają nauce. Ne bujają w obłokach i zawsze mają przygotowany plan awaryjny.

