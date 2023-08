Co siać w sierpniu do gruntu? Posadź te kwiaty z końcem lata, a niektóre pięknie zakwitną już jesienią. Inne zachwycą wiosną

W sierpniu można jeszcze wysiać niektóre zioła warzywa i cieszyć się zbiorem plonów jesienią. Dlatego, jeśli zastanawiasz się co siać w sierpniu do gruntu to postaw na: koper ogrodowy, rzodkiew, rzepę, szpinak, endywię, roszponkę, sałatę masłową i kruchą, jarmuż i kalarepę. Jeśli zaś o kwiaty chodzi, lista jest zdecydowanie dłuższa.

Jakie kwiaty można wysiać w sierpniu? Zrób to teraz, a szybciej zakwitną wiosną

Jeśli siejemy kwiaty bezpośrednio na rabaty, warto wcześniej przygotować glebę. Usuwamy z niej przekwitnięte rośliny i chwasty. Nawozimy ziemię kompostem lub preparatami bogami w potas oraz fosfor i motyczkujemy rozbijając większe grudki. Po tygodniu siejemy kwiaty. Nasiona umieszczamy rzędowo w rowkach. Po wysianiu delikatnie przykrywamy nasiona ziemią. Sierpień to czas, w którym siejemy kwiaty dwuletnie oraz wieloletnie. To dobry moment na wysianie malwy, dziewanny, marchwi, łubinu oraz niezapominajek, bratków, dzwonków ogrodowych i stokrotek. Wraz z końcem sierpnia i początkiem września warto także wysiać nagietki, smagliczki, chabry, zawilce i fiołki. Wysiane teraz zdążą podrosnąć do zimy, a dzięki temu szybciej zakwitną i upiększą ogród.

Jakie kwiaty sadzimy w ogrodzie w sierpniu? Te rośliny zawiną jeszcze jesienią

W sierpniu sadzimy bulwy zimowitów, dzięki temu zakwitną już jesienią. Koniec sierpnia to także odpowiedni czas na sadzenie cebul narcyzów i szachownic: cesarskiej i kostkowej. Wraz z końcem lata można także sadzić hortensje. Ważne jednak, żeby stanowisko było zacienione, bo, mimo że sierpniowo-wrześniowe słońce nie jest już tak ostre, to może jeszcze poparzyć kwiaty. Druga część lata to także dobry czas na sadzenie różaneczników. Zwróćmy uwagę, by dzień przesadzania rododendronów był raczej bezchmurny i wilgotny. Najlepiej robić to rano lub późnym popołudniem.

