Tajemniczy znak, że ktoś o Tobie nie może przestać myśleć. Tylko te wyjątkowe osoby są w stanie to wyczuć. Niestety ma też inne, niepokojące znaczenie

Ten znak wskazuje, że ktoś nie może przestać o Tobie myśleć

Osoby, które wierzą w przesądy, są zdania, że w niektórych sytuacjach w życiu warto zdać się na intuicję i posłuchać wewnętrznego głosu. Uważają bowiem, że ciało wysyła nam znaczące sygnały, gdy ktoś o nas myśli. Co do jednego z nich są zgodni nawet specjaliści od przepływu energii. Chodzi o charakterystyczne dzwonienie w uszach. Otóż okazuje się, że kiedy słyszymy ten dźwięk w uszach, może on wskazywać, że ktoś nie może przestać o nas myśleć lub o nas rozmawia. Jednak niekoniecznie muszą być to dobre słowa i myśli na Twój temat. Podobnie odczytuje się sygnał objawiający się zaczerwienieniem uszu, którego się nie odczuwa. Jak zatem rozpoznać, jakie intencje wobec nas ma osoba, której energia wysyła nam sygnały? Choć zazwyczaj wyrazisty dźwięk w uszach wskazuje, że ktoś nam bliski o nas rozmyśla, to łatwo można rozpoznać, jakie są jego uczucia względem nas. Dzwonienie w prawym uchu oznacza, że ktoś mówi o nas w złym tonie z kolei w prawym wróży, że ktoś nie może przestać o Tobie myśleć.

Tylko te wyjątkowe osoby są w stanie wyczuć, że ktoś o nich rozmawia

Choć zgodnie z przesądami sygnały w uszach lub ich zaczerwienienie może wskazywać, że ktoś nam bliski o nas myśli lub nas obgaduje to jednak nie każdy człowiek jest w stanie odebrać taki znak. Znaki związane z dzwonieniem w uszach, pojawiają się u wyjątkowo empatycznych osób, które zawsze słuchają wewnętrznego głosu i intuicji. Są w stanie na odległość odczuwać powiązanie energetyczne z osobą, która o nich myśli.

