Miłość i małżeństwo

To najlepszy wiek na ślub. Gwarantuje szczęśliwe i zgodne małżeństwo. "Ryzyko rozwodu jest najniższe"

W jakim wieku powinno się brać ślub? Choć na powodzenie małżeństwa ma wpływ wiele czynników, które niestety są niezależne od partnerów, to brytyjscy naukowcy postanowili zbadać ten temat. Doszli do konkretnych wniosków. Okazuje się, że wiek, w jakim zawieramy związek małżeński ma duże znaczenie w tym, czy będzie on szczęśliwy. "Ryzyko rozwodu jest najniższe" - podkreślają badacze.