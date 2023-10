Ile powinien kosztować idealny pierścionek zaręczynowy? To zagwarantuje udane małżeństwo? Już dawno odeszło się od tej zasady

Jeśli to zauważysz na obrazku, to znaczy, że jesteś dobrym człowiekiem. W jedynie 3 sekundy poznasz swoje prawdziwe oblicze. Test psychologiczny

Od czego zależy cena pierścionka zaręczynowego?

Cena pierścionka zaręczynowego zależy od kilku czynników. Między innymi od kruszcu, z którego jest wykonany, jego próby, grubości obrączki, kamienia i jego masy, ale też od marki. To, ile mężczyzna wyda na pierścionek zaręczynowy zależy tylko i wyłącznie od niego. Zgodnie z przesądem, który jest powielany z pokolenia na pokolenie, przyjęło się, że idealny pierścionek zaręczynowy powinien kosztować tyle, ile wynosi równowartość 3-miesięcznej wypłaty mężczyzny. Kobiety ze starszych pokoleń wierzyły, że taki gest pokazuje, iż kandydat na męża jest zaradny, rozsądny i zapewni rodzinie bezpieczeństwo. Na szczęście już dawno odeszło się od takiego sposobu myślenia. Oczywiście, to ile panowie wydają na pierścionek zaręczynowy jest ich indywidualną decyzją.

Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy, aby przyniósł szczęście w małżeństwie?

Wiele kobiet ma nieco inne zdanie na temat ceny pierścionka zaręczynowego, niż to głoszone przez ich babcie. Prawda jest taka, że drogi pierścionek nie gwarantuje szczęścia i powodzenia w małżeństwie. Można kupić tani pierścionek zaręczynowy dla ukochanej, gdyż tak naprawdę to tylko gest. Najważniejsza jest szczerość uczucia. Poza tym mężczyzna wybierając tę biżuterię powinien przede wszystkim skupić się na tym, aby pasował on do stylu swojej wybranki.

