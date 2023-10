Widzisz na obrazku "szczęśliwą rodzinę"? To złudzenie. Tylko nieliczni dostrzegą tu poważny problem

Widzisz na obrazku "szczęśliwą rodzinę"? To złudzenie

Rodzina zgromadzona wokół stołu, zapewne zasiadająca do wspólnego posiłku - taka pozornie niewzbudzająca niepokoju ilustracja pojawiła się w mediach społecznościowych. Rodzice, dzieci, dziadek i kobieta, która możliwe, że jest babcią lub ciocią. Siedzą przy stole, uśmiechają się do siebie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to zwyczajna, szczęśliwa rodzina, która spędza ze sobą popołudnie. Jednak szybko okazuje się, że może być to jedynie złudzenie, a w tej rodzinie jest wiele dysfunkcji i problemów. Zdradzają to drobne szczegóły, które większości obserwatorów mogą po prostu umknąć. A Ty czy widzisz, z jakimi problemami może zmagać się ta "szczęśliwa rodzina"?

Tylko nieliczni dostrzegą tu poważny problem

O tym, że w tej rodzinie z obrazka może być wiele problemów, świadczą dosłownie szczegóły na ilustracji. Oto one:

alkoholizm - trzej członkowie rodziny mają czerwone nosy;

przemoc domowa - chłopczyk ma na policzku plaster;

brak szacunku do starszego pokolenia - dziadek nie ma krzesła ani talerzyka;

faworyzowanie jednego dziecka - mama skupiona jest wyłącznie na chłopcu, a na dziewczynkę nikt nie patrzy;

romans męża - mężczyzna wygląda jakby patrzył na kobietę z naprzeciwka.

A Wy co jeszcze widzicie?

Sonda Dostrzegasz problem tej "szczęśliwej rodziny"? Tak, to widać od razu Nie, wyglądają jak zwyczajna rodzina