Złowieszcza wróżba na marzec. Nie rób tego pod żadnym pozorem w tym miesiącu. Ściągniesz na siebie pecha na 2023 rok

Tego nie rób w marcu, bo ściągniesz na siebie pecha i niepowodzenia

Marzec to miesiąc, w którym każdy z nas doszukuje się pierwszych oznak wiosny. Wtedy zyskujemy więcej energii do życia, czujemy przypływ pozytywnych emocji i chęci do działania. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że niektórych rzeczy należy się wystrzegać w marcu. W przeciwnym razie ściągniemy na siebie pecha. Zgodnie z przesądami w marcu nie powinno robić się tych trzech rzeczy, aby nie ściągnąć na siebie pecha na cały 2023 rok. Wśród nich jest między innymi chodzenie na randki, czy chować zimowych rzeczy. Dlaczego i jaki wpływ na szczęście mają te czynności?

3 rzeczy, których nie powinieneś robić w marcu. Złowieszcza wróżba na cały rok

Ludzie, którzy wierzą w moc przesądów zawsze wystrzegają się w marcu tych trzech rzeczy. Wierzą bowiem, że można nimi przyciągnąć pecha i masę niepowodzeń na cały rok. Po pierwsze w marcu nie powinno się chodzić na randki. Choć wiosna najczęściej sprzyja zakochaniu się, to niestety wtedy tracimy zdrowy rozsądek i patrzymy na ludzi przychylniej. W ten sposób można łatwo wplątać się w miłosne tarapaty. Dlatego z randkami zdecydowanie lepiej poczekać do kwietnia, aby spojrzeć na potencjalnego kandydata obiektywnym okiem. Kolejną rzeczą, której powinniśmy unikać w marcu, jest chowanie zimowych ubrań. Jak to mówi przysłowie "w marcu jak w garncu" i niestety ocieplenie może okazać się chwilowe. Zgodnie z przesądem chowanie zimowej odzieży może być zbyt pochopne, bo wtedy zima wróci, wiosna przyjdzie znacznie później i czeka nas chłodne lato. Trzeci przesąd na marzec wiąże się z kupowaniem luster. W tym miesiącu nie powinno się ich kupować, gdyż nowe lustro w domu może zakrzywić rzeczywistość, w efekcie przestaniemy patrzeć na siebie przychylnie i stracimy swój optymizm. Zły nastrój będzie nam towarzyszyć przez dalszą część 2023 roku.

