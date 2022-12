Rytuały na obfitość i szczęście w 2023 roku. Zrób w nów Księżyca 23 grudnia, by spełniły się marzenia

Kiedy jest nów Księżyca zawsze mamy szansę na nowy początek. A ten w grudniu 2022 będzie wyjątkowy. To ostatni ciemny Księżyc w tym roku a jednocześnie drugi w znaku Koziorożca (pierwszy był 2 stycznia). Dodatkowo jego energia łączy się z przesileniem zimowym stanowiąc piękną klamrę dla podsumowań i snucia planów.

Kiedy nów Księżyca w grudniu? W jakim znaku zodiaku?

Jak pisaliśmy wyżej nów Księżyca w grudniu 2022 nastąpi w piątek, 23 grudnia. Jego kumulacja wydarzy się o godzinie 11:17 i będzie to Księżyc w znaku Koziorożca. To znak Ziemi, którego symbolem jest mityczna koza morska. Zwierzę potrafi wspiąć się na najwyższe szczyty gór i pływać w najgłębszych wodach, cechuje je wytrwałość w dążeniu do celu. Dlatego ostatni nów Księżyca w 2022 roku będzie wyjątkowy.

Rytuały na obfitość i szczęście w 2023 roku. Zrób je podczas nowiu Księżyca 23 grudnia 2022

Nów Księżyca w astrologii to czas początku i odrodzenia. Odpowiedni moment na tworzenie planów i kończenie toksycznych relacji. Wszystko to łączy się z początkiem roku, kiedy większość z nas tworzy noworoczne postanowienia. Warto zainspirować się wytrwałym Koziorożcem. Spisz wszystkie marzenia oraz plany na kartce i konsekwentnie, dzień po dniu, podejmuj działania, które przybliżają do realizacji celu. Intencje nowiu będą wspierane przez Księżyc i energię Koziorożca. To także doskonały czas na zakończenie toksycznych relacji nie tylko z innymi ludźmi ale i ze sobą - nałogi i nawyki, które wyniszczają nasz organizm oraz relacje z bliskimi. Warto się im przyjrzeć i podjąć próbę uwolnienia się. Racjonalizm Koziorożca ułatwi nam zadanie. Ten ziemski znak pozwala nam na refleksje nad sobą i otaczającym nas światem, a przy tym budzi naszą kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań. Podczas nowiu 23 grudnia, zapisz wszystko czego pragniesz dla siebie w 2023 roku, jednak działania podejmij dopiero, gdy Księżyca zacznie przybywać, najlepiej dopiero po Bożym Narodzeniu. Nów to czas na zasiew naszych intencji, a wytrwałość Koziorożca pomoże nam je pielęgnować i wzmocni determinację potrzebną do realizacji noworocznych postanowień. Pierwsze owoce zbierzesz w połowie roku. Oto rytuały, które pomogą ci przyciągnąć spokój, szczęście i obfitość.

Rytuały na nów Księżyca w Koziorożcu

1. Odpuść

Nów Księżyca to czas siewu. Jednak tak, jak rolnik przed rzuceniem ziaren na glebę musi ją przygotować, tak i ty zrób miejsce na nowe intencje. Żeby w pełni wykorzystać energię nowiu pozbądź się tego, co ci nie służy. Spisz wszystko, co cię blokuje. Może to toksyczne relacje z innymi ludźmi, może nałogi, a może lęk i strach? Zapisaną kartkę spal wypowiadając w myślach słowa - „Odpuszczam wszystko co mi nie służy. Jestem wolna/wolny od obciążeń”. Popiół spuść z wodą w toalecie.

2. Oczyszczanie

Zadbaj o przestrzeń wokół siebie. Oczyść mieszkanie lub dom i zaproś dobrą energię. Okadź wszystkie pomieszczenia dymem z białej szałwii, palo santo lub rozmarynu.

3. Pal świece

Zapal białą świecę (niech wypali się do końca) z intencją. Pomyśl czego dla siebie pragniesz w 2022 roku. Możesz zapisać te postanowienia i postawić tuż obok świecy, spoglądaj na nie od czasu do czasu i wypowiadaj pragnienia w myślach. Po wszystkim połóż kartkę w miejscu, do którego często zaglądasz. Patrzenie na nią pomoże ci trwać w twoich postanowieniach.

4. Praktykuj wdzięczność

Medytuj, pójdź na spacer, zwolnij. Postaraj się na chwilę zapomnieć o problemach, by przywrócić harmonię w ciele i umyśle. Doceń siebie i to, co dla siebie robisz. Zauważ, to co dobre. Podziękuj sobie, że jesteś w miejscu, w którym teraz być powinnaś.

5. Odpocznij

Nów to czas marzeń nie działań. Dlatego nie podejmuj konkretnych ruchów na rzecz spełniania postanowień. Odpocznij, nabierz sił, pielęgnuj intencje. Realizację, krok po kroku, rozpocznij, gdy Księżyca zacznie przybywać czyli za około 2 dni.

