Jak dorobić do emerytury przed Wielkanocą? Ten prosty sposób nie wymaga zakładania firmy

Jak dorobić do emerytury? Opieka nad grobami to sezonowy pomysł na dodatkowy zarobek

Nadchodzące święta wielkanocne, które w 2026 roku przypadają na 5 kwietnia, to tradycyjnie okres wzmożonych porządków na cmentarzach. Dla wielu aktywnych seniorów jest to doskonała okazja i sprawdzony sposób na dorobienie do emerytury, łącząc pracę na świeżym powietrzu z pożytecznym działaniem. Taka sezonowa praca dla emeryta w formie opieki nad grobami nie wymaga dużych inwestycji, a może przynieść naprawdę satysfakcjonujący dochód.

Popyt na takie usługi rośnie z kilku powodów. Wiele osób, które mieszkają daleko od rodzinnych nekropolii lub za granicą, chętnie zleca sprzątanie lokalnym wykonawcom. Co więcej, zbliżająca się Radonica (21 kwietnia) dodatkowo wydłuża sezonowy szczyt zapotrzebowania na tego typu prace, stwarzając jeszcze więcej możliwości zarobku.

Sprzątanie grobów – cennik usług i limity dochodu dla emerytów

Stawki za jednorazową usługę potrafią być bardzo atrakcyjne i zależą od wielkości nagrobka oraz zakresu prac. Orientacyjny cennik sprzątania grobów zaczyna się od 90-100 złotych za podstawowe porządki przy pojedynczym pomniku. Jeśli w grę wchodzi gruntowne czyszczenie z myciem i impregnacją, cena wzrasta do 190-250 złotych. W przypadku dużych, rodzinnych grobowców zarobek może sięgnąć nawet 300-400 złotych za jedno zlecenie.

Seniorzy, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), powinni pamiętać o limitach dorabiania. To ważny sygnał alarmowy dla portfela. Od marca 2026 roku świadczenie jest zmniejszane po przekroczeniu 6438,50 zł brutto miesięcznie, a zawieszane po przekroczeniu 11957,20 zł. Jest jednak i nutka optymizmu, ponieważ najważniejsza informacja jest taka, że osoby, które już osiągnęły wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń, a ich świadczenie nie zostanie zmniejszone.

Chcesz legalnie dorobić bez firmy? Poznaj zasady działalności nierejestrowanej

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem na legalny dodatkowy dochód na emeryturze jest prowadzenie tak zwanej działalności nierejestrowanej. Pozwala ona na osiąganie miesięcznego przychodu do kwoty stanowiącej 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie około 2400 złotych, bez konieczności rejestracji firmy. Warto jednak pamiętać, że taki dochód należy później wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Inną opcją jest zawieranie z klientami prostych umów, na przykład umowy o dzieło. To rozwiązanie jest o tyle korzystne, że zleceniodawca nie musi odprowadzać od niej składek ZUS.

Gdzie szukać klientów na sprzątanie grobów? Lokalne ogłoszenia i siła poleceń

Dobrą wiadomością jest to, że nie trzeba od razu inwestować w drogie reklamy, których koszt może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Najskuteczniejszym i często darmowym sposobem na pozyskanie klientów są lokalne portale ogłoszeniowe oraz grupy w mediach społecznościowych skupiające mieszkańców danej okolicy. Warto również postawić na siłę marketingu szeptanego i poinformować o swoich usługach sąsiadów czy znajomych. Rekomendacje od zadowolonych klientów budują zaufanie i są najlepszą formą promocji. Ciekawą niszą jest oferowanie usług osobom mieszkającym za granicą, którym jako dowód wykonanej pracy można wysyłać dokumentację fotograficzną.

Co przygotować przed rozpoczęciem pracy? Sprzęt, regulamin cmentarza i ubezpieczenie OC

Na start wystarczy naprawdę niewielka inwestycja w podstawowy zestaw do sprzątania, który można skompletować już za 50-100 złotych. Zanim jednak chwycimy za szczotki i płyny, kluczowe jest zapoznanie się z regulaminem porządkowym konkretnego cmentarza. To ważny krok, by uniknąć mandatu sięgającego nawet 500 złotych za nieprzestrzeganie zasad. Warto także rozważyć oferowanie usług dodatkowych, takich jak zakup i ustawienie zniczy czy kwiatów, co może znacząco zwiększyć zysk z pojedynczego zlecenia. Dla pełnego spokoju ducha, zwłaszcza przy pracy z cennymi nagrobkami, dobrym pomysłem może być wykupienie rocznego ubezpieczenia OC. Taka polisa chroni przed ewentualnymi roszczeniami w przypadku przypadkowego uszkodzenia pomnika.

