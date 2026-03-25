Kryształy i porcelana z PRL mogą być warte fortunę. Sprawdź, jak nie dać się oszukać przy sprzedaży

Eksperci wskazują, że kompletna kolekcja kryształów z PRL może osiągnąć wartość nawet 123 000 złotych

Sygnatura i stan zachowania to kluczowe elementy decydujące o tym, czy twoja porcelana z PRL jest cenna

Analiza rynku antyków ujawnia, gdzie najbezpieczniej sprzedać pamiątki z PRL, aby uniknąć oszustwa

Podejrzanie niska cena i presja czasowa to główne sygnały ostrzegawcze podczas sprzedaży wartościowych przedmiotów w internecie

Masz w domu te kryształy lub porcelanę z PRL? Mogą być warte fortunę

Wiosenne porządki mogą stać się okazją do odkrycia prawdziwych skarbów, szczególnie jeśli chodzi o pamiątki z czasów PRL. Przedmioty, które od lat kurzą się na półkach, dzisiaj mogą być warte prawdziwą fortunę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że porcelana z Ćmielowa czy szkło z Ząbkowic to obecnie rarytasy poszukiwane przez kolekcjonerów.

Zainteresowanie designem z tamtych lat stale rośnie, co przekłada się na zaskakująco wysokie ceny na rynku. Przykładowo, kompletna kolekcja kryształów może osiągnąć wartość nawet 123 000 złotych, a pojedyncze figurki z Ćmielowa bywają sprzedawane na aukcjach za ponad 3 200 złotych. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, co kryją domowe kredensy, zanim pochopnie się czegoś pozbędziemy.

Po czym poznać cenną porcelanę? Sygnatura i stan to podstawa wyceny

Aby wstępnie określić wartość porcelanowego znaleziska, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych detali. Przede wszystkim warto poszukać na spodzie naczynia sygnatury i oznaczeń producenta, które są pierwszym znakiem autentyczności i kluczem do identyfikacji. Prawdziwa, wysokiej jakości porcelana oglądana pod światło staje się lekko przezroczysta, a delikatnie uderzona wydaje czysty, dźwięczny ton. Równie ważny jest stan zachowania – każde pęknięcie, wyszczerbienie czy przetarcie złoceń może drastycznie obniżyć cenę, a poważne wady mogą zmniejszyć wartość przedmiotu nawet o 90 procent.

Gdzie najlepiej sprzedać pamiątki z PRL? Dom aukcyjny to nie jedyna opcja

Decyzja o sprzedaży to dopiero początek, a kluczowe staje się wybranie bezpiecznego miejsca transakcji, aby nie paść ofiarą oszustwa. Sprzedaż antyków przez internet bywa ryzykowna. Na popularnych portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych niestety może nasilić się proceder podrabiania sygnatur i stosowania nieuczciwej presji czasowej. Oszuści często wykorzystują niewiedzę sprzedających, oferując zaniżone ceny lub próbując wyłudzić dane.

Dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem może być skorzystanie z profesjonalnych kanałów, takich jak domy aukcyjne lub specjalistyczne antykwariaty. Oferują one fachową wycenę i dają gwarancję autentyczności, chroniąc obie strony transakcji. Jeśli jednak zdecydujesz się na sprzedaż online, warto korzystać wyłącznie z platform oferujących programy ochrony kupujących i sprzedających.

Na te sygnały uważaj przy sprzedaży w internecie. Tak działają oszuści

Istnieje kilka sygnałów ostrzegawczych, które powinny natychmiast wzbudzić twoją czujność podczas sprzedaży online. Podejrzanie niska cena, brak pełnych danych sprzedawcy lub kupującego oraz negatywne opinie na jego profilu to pierwszy sygnał alarmowy. Warto również uważać na osoby, które wywierają presję na szybką decyzję, używając haseł „okazja tylko dziś”, lub proponują niejasne metody płatności. Dobrym nawykiem jest korzystanie z bezpiecznych systemów płatności wbudowanych w portal i unikanie finalizowania transakcji pod wpływem pośpiechu.