Wyprawa na grzyby lub do lasu. Ta jedna funkcja w telefonie może uratować ci życie

Policyjne statystyki ujawniają, że problem zaginięć seniorów w Polsce dotyczy blisko 1700 osób rocznie, a większość przypadków to zagrożenie życia

Udostępnianie lokalizacji w Mapach Google czy WhatsApp to prosty i skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa seniora w terenie

Analiza funkcji SOS w iPhonie pokazuje, jak telefon może automatycznie wezwać pomoc i wysłać dokładne położenie do służb ratunkowych

Dodanie kontaktu ICE w telefonie jest kluczowym krokiem, który znacząco przyspiesza ratownikom kontakt z rodziną w nagłym wypadku

Zaginięcia seniorów w Polsce. Co mówią policyjne statystyki?

Wyprawy do lasu to wspaniały sposób na relaks, ale mogą nieść ze sobą pewne ryzyko, zwłaszcza dla osób starszych. Statystyki policyjne są w tej kwestii nieubłagane. Z danych z ostatnich lat wynika, że każdego roku zgłaszanych jest około 1700 zaginięć osób po 65. roku życia. To alarmująca liczba, która pokazuje, jak ważne jest przygotowanie się na każdą ewentualność przed samotnym spacerem, aby uniknąć problemów z orientacją w terenie.

Co więcej, statystyki te malują ponury obraz, ponieważ aż 80% takich przypadków jest klasyfikowanych jako bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Najczęstsze przyczyny to właśnie kłopoty z orientacją, problemy z pamięcią czy nagłe pogorszenie samopoczucia. Choć skuteczność poszukiwań jest na szczęście wysoka i sięga 91%, proste zabezpieczenie w smartfonie może oszczędzić bliskim ogromnego stresu i znacząco przyspieszyć dotarcie pomocy w nagłych wypadkach.

Jak udostępnić swoją lokalizację w Mapach Google? Instrukcja krok po kroku

Jednym z najprostszych sposobów na podzielenie się swoim położeniem jest użycie aplikacji Mapy Google, którą znajdziemy w niemal każdym smartfonie. Cała procedura jest bardzo intuicyjna. Wystarczy otworzyć aplikację, kliknąć swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a następnie wybrać opcję „Udostępnianie lokalizacji”. Kolejny krok to wybór zaufanej osoby z listy kontaktów i ustalenie, jak długo ma ona widzieć naszą pozycję, na przykład przez godzinę lub aż do ręcznego wyłączenia funkcji. Wybrana osoba otrzyma specjalny link, dzięki któremu będzie mogła na bieżąco śledzić naszą trasę na swojej mapie, co daje poczucie bezpieczeństwa obu stronom.

Jak udostępnić lokalizację w WhatsApp i Telegramie? Krótka instrukcja

Jeśli na co dzień chętniej korzystasz z komunikatorów, one również oferują prosty sposób na udostępnienie lokalizacji. W popularnej aplikacji WhatsApp wystarczy otworzyć rozmowę z wybraną osobą, kliknąć ikonę spinacza symbolizującą załącznik i wybrać opcję „Lokalizacja”, a następnie „Zacznij transmisję lokalizacji”. Bardzo podobnie działa to w Telegramie. Tam również, po kliknięciu ikony spinacza, wybieramy „Lokalizacja” i decydujemy, czy chcemy wysłać jednorazowo swoje aktualne położenie, czy udostępnić je na żywo na określony czas.

Udostępnianie lokalizacji i funkcja SOS w iPhonie. Jak z nich korzystać?

Użytkownicy telefonów marki Apple mają do dyspozycji wbudowane i bardzo skuteczne narzędzie o nazwie „Znajdź”. Pozwala ono na stałe udostępnianie swojej lokalizacji wybranym członkom rodziny, pod warunkiem, że wcześniej włączymy opcję „Znajdź mój iPhone” w ustawieniach konta iCloud. Dzięki temu bliscy zyskują spokój ducha, mogąc w każdej chwili sprawdzić, gdzie się znajdujemy, bez potrzeby każdorazowego wysyłania linków.

Warto też pamiętać o niezwykle przydatnej funkcji alarmowej SOS. Jak informuje producent, wystarczy jednocześnie przytrzymać przycisk boczny i jeden z przycisków głośności, aby telefon automatycznie połączył się z numerem alarmowym. Co kluczowe, urządzenie wyśle dodatkowo wiadomość SMS z naszą dokładną lokalizacją do służb ratunkowych, co jest nieocenioną pomocą w każdej kryzysowej sytuacji.

Kontakt ICE i numer 112. O czym jeszcze warto pamiętać dla bezpieczeństwa?

Oprócz technicznych rozwiązań, takich jak udostępnianie lokalizacji, istnieje kilka prostych nawyków, które znacząco podnoszą bezpieczeństwo seniora. Zgodnie z zaleceniami służb, dobrym pomysłem jest dodanie do kontaktów w telefonie numeru bliskiej osoby z przedrostkiem „ICE” (In Case of Emergency). Ułatwi to ratownikom szybki kontakt z rodziną w razie potrzeby. Przed wyjściem do lasu warto też zapisać sobie numer do lokalnego nadleśnictwa i oczywiście pamiętać o ogólnym numerze alarmowym 112. Na koniec ważna przestroga: pamiętajmy, że dane o naszej lokalizacji to informacje wrażliwe. Dlatego dzielmy się nimi wyłącznie z osobami, którym w pełni ufamy.

