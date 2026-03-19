Oszczędzanie na zakupach dzięki telefonowi. Poznaj proste aplikacje, które pomogą walczyć z drożyzną

Analiza rynku pokazuje, że aplikacje z gazetkami promocyjnymi to kluczowe narzędzie w walce z drożyzną w sklepach

Przeniesienie kart lojalnościowych do telefonu pozwala aktywnie korzystać z programów rabatowych i ułatwia oszczędzanie na zakupach

Badania potwierdzają, że bezpieczne zakupy przez internet nie stanowią już problemu dla większości seniorów

Kluczem do zaufania seniorów w aplikacjach zakupowych jest przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa płatności online

Ceny w sklepach rosną, a inflacja to nie wszystko. Jak telefon pomoże ci oszczędzać?

Choć Główny Urząd Statystyczny podał, że wskaźnik inflacji w lutym tego roku wyniósł 2,1%, to nasze portfele odczuwają coś zupełnie innego. Ceny codziennych produktów wystrzeliły w górę aż o 3,8%, co dla wielu jest prawdziwym sygnałem alarmowym. Jak wynika z branżowych analiz, średni koszyk zakupowy w lutym 2026 roku kosztował już 339,16 zł. To o 8,6% więcej niż w ubiegłym roku, co dobitnie pokazuje, że drożyzna w sklepach to nie mit.

Na szczęście receptę na rosnące ceny wielu z nas nosi już w kieszeni. Jest nią oczywiście smartfon. Zgodnie z ubiegłorocznymi danymi, aż 85% osób po 60. roku życia regularnie korzysta z aplikacji mobilnych. Co więcej, 63% z nich to właśnie aplikacje zakupowe, które stają się potężnym narzędziem do mądrego planowania domowego budżetu i oszczędzania na zakupach spożywczych.

Porównuj ceny i oszczędzaj. Jak działają aplikacje z gazetkami promocyjnymi?

Aplikacje takie jak Moja Gazetka czy Blix to prawdziwe cyfrowe centra promocji, które zbierają aktualne oferty z setek sklepów w jednym, wygodnym miejscu w telefonie. Zamiast przeglądać stos papierowych ulotek, można w kilka chwil sprawdzić gazetki promocyjne online i porównać ceny ulubionych produktów w różnych supermarketach, drogeriach czy nawet sklepach budowlanych. Umożliwiają one również tworzenie inteligentnych list zakupów, dodając do nich produkty bezpośrednio z promocyjnej oferty. To zaskakująco prosty sposób, by mądrze zaplanować wizytę w sklepie, uniknąć impulsywnych wydatków i mieć pewność, że korzystamy z najlepszych dostępnych okazji.

Koniec z wypchanym portfelem. Jak przenieść wszystkie karty lojalnościowe do telefonu?

Polacy uwielbiają programy lojalnościowe, co potwierdzają ubiegłoroczne badania, według których aż 70% z nas należy do co najmniej jednego takiego programu. Aplikacje poszczególnych sieci handlowych, na przykład Moja Biedronka czy Lidl Plus, pozwalają przenieść wszystkie karty stałego klienta do telefonu i mieć je zawsze pod ręką. To koniec z wypchanym portfelem i nerwowym szukaniem odpowiedniej karty przy kasie. Co ciekawe, jak pokazują analizy rynku, seniorzy aktywnie z nich korzystają. Przykładowo, w aplikacji jednej z popularnych sieci spędzają średnio 34 minuty, co świadczy o naprawdę dużym zaangażowaniu.

Czy zakupy przez aplikacje są bezpieczne dla seniorów? Co mówią badania

Obawy o bezpieczeństwo zakupów w internecie są naturalne, jednak najnowsze dane wlewają w serca nutkę optymizmu. Okazuje się, że seniorzy radzą sobie w cyfrowym świecie coraz pewniej. Jak wynika z ubiegłorocznych badań, aż 71% osób starszych kupujących online nie napotkało żadnych problemów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Co więcej, przytłaczająca większość, bo aż 95% dojrzałych konsumentów, jest zadowolona z dokonanych zakupów przez internet.

Co jest kluczem do zaufania seniorów w cyfrowym świecie? Absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo płatności online, na które wskazuje aż 97% ankietowanych. Równie wysoko cenią sobie oni darmową dostawę (94%) oraz łatwość w znalezieniu poszukiwanego produktu (94%). To jasny sygnał dla twórców aplikacji, że muszą być one nie tylko solidnie zabezpieczone, ale także proste i intuicyjne w obsłudze.

