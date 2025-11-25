Imieniny Katarzyny obchodzone są kilka razy w roku, ale 25 listopada to najpopularniejsza data.

Imię Katarzyna pochodzi od greckiego słowa "katharos", oznaczającego "czysta" i charakteryzuje silne, niezależne kobiety.

Szukasz oryginalnych życzeń imieninowych dla Kasi? Znajdziesz tu zarówno śmieszne wierszyki, jak i piękne, wzruszające propozycje!

Nie wiesz, jak zaskoczyć Katarzynę w dniu jej święta? Odkryj najlepsze życzenia, które możesz wysłać SMS-em lub przez Messenger!

Imieniny Katarzyny. Kiedy wypadają w listopadzie?

Imieniny Katarzyny obchodzone są kilka razy w roku, między innymi: 9 marca, 22 marca oraz 30 kwietnia, ale to właśnie 25 listopada jest najpopularniejszą datą. To wtedy wszystkie Kasie mają swoje święto. Kiedyś imię to cieszyło się ogromną popularnością, dlatego imieniny Katarzyny są obecnie tak chętnie obchodzonym świętem. A jakie jest znaczenie imienia Katarzyna? Imię Katarzyna wywodzi się od greckiego słowa "katharos" i oznacza: czysta, bez skazy. Katarzyna ma silną osobowość, jest stworzona do roli przywódcy. To niezależna kobieta, która potrafi pokonać największe życiowe trudności. Nie toleruje kłamstwa ani obłudy i wyczuwa je bezbłędnie. To indywidualistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych i bez problemu osiąga sukcesy zawodowe. Cieszy się szacunkiem i uznaniem otoczenia, ponieważ jest dynamiczna, pełna życia, a przede wszystkim uczciwa i szlachetna.

Życzenia imieninowe dla Katarzyny 25 listopada

To właśnie 25 listopada składamy najlepsze życzenia imieninowe dla Katarzyny. Znasz jakąś Kasię? Koniecznie złóż jej życzenia imieninowe, jakich nigdy nie zapomni. Czego można życzyć? Zdrowia, szczęścia, pieniędzy, miłości, ale również spełnienia marzeń, podroży w upragnione miejsca, a nawet spokoju, o który w obecnych czasach tak trudno. Nie wiesz, jak składać życzenia imieninowe dla Katarzyny? Nie musisz się martwić. W sieci można znaleźć wiele śmiesznych wierszyków na imieniny Katarzyny, które nie tylko rozbawią solenizantkę, ale też mogą wzruszyć i zapaść w pamięć na długie lata. Skorzystaj z naszych propozycji na życzenia dla Kasi. Możesz je skopiować i wysłać w wiadomości SMS lub na Messengerze.

Śmieszne życzenia imieninowe dla Katarzyny

Droga Kasiu! Z okazji imienin życzę Ci: marzeń (żeby się spełniały), przyjaciół (żeby pamiętali), życia (żeby było kolorowe), miłości (żeby przyszła), szczęścia (żeby nie opuszczało), okularów (żeby były różowe), wakacji (by mogły trwać wiecznie)!

Ile drzew rośnie w lesie, Ile ciężarów siłacz uniesie, Ile uciągnie lokomotywa, Ile włosów liczy lwia grzywa, Ile ciastek w ciastkarni, Ile bułek w piekarni, Tyle szczęścia i słodyczy, W Dniu Imienin tobie życzy...

Życzę Ci dzisiaj wszystkiego, wszystkiego najsłodszego na ziemi, niech Twe życie w sen piękny się zmieni. To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze, śnij sny cudowne i najciekawsze!

Kochana, z okazji imienin życzę Ci ust całowanych, policzków głaskanych, ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Piękne życzenia imieninowe dla Katarzyny

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia, i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twych imienin, moja kochana, życzę Ci pięknych chwil już od rana, lekkich wieczorów i gorących nocy, niech nigdy blasku nie tracą Twe oczy!

Z okazji Twego święta życzę Ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w Twych oczach, były kryształowe łzy szczęścia, aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy nie zakryły chmury smutku, aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia, a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem Twych dni.