Chełmiec. Volkswagen zderzył się z ciężarówką. Nie żyje 17-latka

W nocy z niedzieli na poniedziałek (13/14 października) w Chełmcu pod Nowym Sączem volkswagen zderzył się z ciężarowym mercedesem. W pierwszym z samochodów jechały dwie bardzo młode osoby: 18-letni kierowca oraz 17-letnia pasażerka. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn 18-latek zjechał na sąsiedni pas ruchu, wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę, która wręcz zmiażdżyła osobówkę. Nastolatkowie poruszający się volkswagenem zostali przetransportowani do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia 17-letniej pasażerki. Okoliczności dramatycznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Policja apeluje do kierowców

W ostatnim czasie w Małopolsce dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków drogowych, które pochłaniają życie kolejnych osób. Z tego powodu policja apeluje do kierowców o większą ostrożności i dopasowanie stylu jazdy do jesiennych warunków panujących na jezdniach.

Październik okazał się tragiczny na drogach Małopolski, bowiem w ciągu dwóch tygodni tego miesiąca doszło do 89 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 81 zostało rannych. Apelujemy, aby w ten jesienny okres kierowcy zachowali na drodze szczególną ostrożność. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to najczęstsze przyczyny wypadków - zwłaszcza jesienią. Intensywne opady deszczu oraz wcześnie zapadający zmrok ograniczają widoczność na drodze. Mokra i śliska jezdnia, a także często leżące na niej liście nie sprzyjają kierującym. W takich warunkach droga hamowania pojazdu znacznie się wydłuża. Dlatego pamiętajmy, aby jechać z prędkością pozwalającą kierowcy kontrolować sytuację na drodze - apeluje małopolska policja.

