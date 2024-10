W ostatnich dniach na małopolskich drogach dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. W piątek, 11 października na autostradzie A4 zginął mężczyzna, a na głównej ulicy Tarnowa miała miejsce kraksa osobówek, która sparaliżowała ruch w mieście. Niebezpiecznie jest również na Sądecczyźnie. W Powroźniku samochód ściął drzewo, natomiast w Łabowej doszło do karambolu auta z dwoma motocyklami. Przyczyną wypadku miało być zachowanie motocyklisty, który chciał wyprzedzić samochód skręcający w lewo. Nie upewnił się jednak, czy taki manewr będzie bezpieczny. W efekcie zderzył się z autem, a kraksa zmusiła drugiego z motocyklistów do gwałtownego hamowania. Obaj fani jednośladów trafili do szpitala. O sile zderzenia świadczy skala zniszczeń pojazdów. Motocykl złamał się po uderzeniu w samochód.

Dwóch motocyklistów zostało poszkodowanych. Osoby podróżujące samochodem nie odniosły obrażeń. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pomocy poszkodowanym motocyklistom. Odpięto akumulatory w uszkodzonych pojazdach. Wyznaczono objazdy dla samochodów osobowych. Z jednego motocykla nastąpiły wycieki płynów eksploatacyjnych, które zasypano sorbentem. Dwie osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitala. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez Policję usunięto pozostałości po kolizji. Samochód zepchnięto poza jezdnię. Jeden motocykl został zabrany przez pomoc drogową. Działania strażaków trwały ponad dwie godziny - opisuje Państwowa Straż Pożarna w Nowym Sączu.

Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

