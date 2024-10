Auto wbiło się w przydrożne drzewo. Strażacy wycinali szybę piłą szablastą

Wieczorem w czwartek, 10 października w Powroźniku (powiat nowosądecki) samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że drzewo złamało się i przygniotło pojazd, w którym znajdował się kierowca. Nie był on w stanie samodzielnie wydostać się z auta. Uratowali go strażacy, wycinając piłą szablastą przednią szybę samochodu. Poszkodowany został przekazany ratownikom medycznym, a następnie przewieziony do szpitala.

W wyniku zdarzenia drzewo zostało złamane a jego powalona cześć przygniotła samochód, który znajdował się przewrócony na lewym boku. W samochodzie znajdował się przytomny kierowca. W chwili przybycia na miejsce zastępu z JRG, jeden z ratowników Pogotowia ratunkowego znajdował się w pojeździe wykonując medyczne czynności ratunkowe. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Odcięto konary drzewa znajdujące się bezpośrednio w miejscu wykonywanego dostępu. Drzewo zostało zabezpieczone przed przemieszczaniem wykorzystując drabinę nasadkową. Podjęto decyzje o wykonaniu dostępu przez wycięcie przedniej szyby za pomocą piły szablastej. Było to najszybsze rozwiązanie oraz eliminowało ryzyko zgniecenia karoserii przez drzewo nad osobą poszkodowaną w przypadku odcinania słupków. Przez wykonany otwór dokonano ewakuacji osoby poszkodowanej przekazując ją ratownikom medycznym pogodowa ratunkowego - relacjonuje nowosądecka straż pożarna.

Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

