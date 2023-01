Zalasowa. Czołowe zderzenie fiata z dacią. 35-letni kierowca trafił do szpitala

We wtorek, 17 stycznia około godz. 18.00 w Zalasowej (powiat tarnowski) osobowy fiat kierowany przez 35-latka zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z nadjeżdżającą z dacią. Poszkodowany został kierowca drugiego pojazdu, który z urazem twarzy trafił do tarnowskiego szpitala. Mężczyzna prowadzący fiata pozostał na miejscu zdarzenia. Siła kraksy była tak duża, że wypchnęła oba pojazdy do rowów melioracyjnych, znajdujących się po dwóch stronach jezdni. Bezpośrednio po zdarzeniu droga w kierunku Woli Lubeckiej była całkowicie zablokowana. Utrudnienia trwały przez kilkadziesiąt minut. Wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmuje się tarnowska policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną nieszczęścia była utrata przez kierowcę fiata panowania nad maszyną. Obaj szoferzy biorący udział w kraksie byli trzeźwi. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

