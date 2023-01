Religijne objawienia w Tarnowie? Szokujące ogłoszenie w prasie

Aż trudno w to uwierzyć! W lokalnym tygodniku TEMI pojawiło się ogłoszenie dotyczące rzekomych objawień religijnych w Tarnowie. Jego autorką jest kobieta, która twierdzi, że... trzykrotnie zobaczyła na niebie anioły. Wszystkie objawienia miały mieć miejsce w dzielnicy Krzyż. Według autorki ogłoszenia, do pierwszego z nich doszło ponad trzy lata temu - 15 stycznia 2020 roku o godz. 5.45. Z jej relacji wynika, że anioł przeleciał środkiem nieba, a druga istota nadprzyrodzona pojawiła się w Tarnowie trzy dni później o tej samej godzinie. Kolejne objawienie miało nastąpić 2 grudnia 2020 roku o godz. 16.45. - Zaświadczam w imieniu Boga Trójjedynego, że to widziałam i jest to prawdziwe - napisała pani Michalina. Jej zdaniem objawienia są zapowiedzią "powtórnego przyjścia Pana Jezusa".

Jak Kościół odnosi się do prywatnych objawień?

Na temat rzekomych objawień nie wypowiedziała się dotąd kuria diecezjalna w Tarnowie. Kościół katolicki z dystansem odnosi się do prywatnych objawień uznając, że najważniejsze objawienie dokonało się poprzez Jezusa Chrystusa. Tylko nieliczne z prywatnych objawień są oficjalnie uznane przez Kościół (między innymi objawienia z Gietrzwałdu i La Salette). Kult religijny w miejscach objawień powinien być praktykowany dopiero po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

i Autor: screen/TEMI Szokujące ogłoszenie w jednej z tarnowskich gazeta na temat rzekomych objawień.

Sonda Czy jesteś osobą wierzącą? Tak Nie