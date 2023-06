Robili to z nudów!

Groza pod Tarnowem. Strzelali z samochodu do przystanków autobusowych!

Trzech 20-latków, którzy z strzelali z wiatrówki do wiat autobusowych, rozbijając w nich szyby, zatrzymali policjanci z Tarnowa. Jak twierdzili zatrzymani mężczyźni, zrobili to z nudów. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale straty są ogromne.