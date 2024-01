Kolejna awantura na SOR w Tarnowie! 25-latek groził pielęgniarkom

Kolejna awantura na SOR w Tarnowie. Młody mężczyzna groził pielęgniarkom

Ostatnie dni nie były zbyt przyjemne dla pracowników SOR szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie, a pracę uprzykrzył im nie tylko 28-latek demolujący oddział. Równie skandalicznie zachował się o trzy lata młodszy mężczyzna. 25-latek znieważał pielęgniarki i im groził, co skończyło się interwencją policji. Przybyły na miejsce patrol uspokoił agresora i przewiózł go do komisariatu przy ul. Narutowicza. Okazało się, że zatrzymany ma na sumieniu również inne występki. Mężczyzna odpowie za wymuszenia rozbójnicze oraz groźby kierowane wobec mieszkańców powiatu tarnowskiego.

Zatrzymany został doprowadzony do tarnowskiej prokuratury. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt. Tarnowski sąd przychylił się do niego i 25-latek najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

