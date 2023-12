Tarnów. Pacjent zdemolował SOR. Wyrwał krzesełka, zniszczył telewizor i uderzył policjant

Pobyt na SOR może być traumatycznym doświadczeniem nie tylko ze względu na dolegliwości zdrowotne. W szpitalu św. Łukasza w Tarnowie jeden z pacjentów wpadł w dziką furię i zdemolował oddział ratunkowy. Jak podaje tarnowska.tv, mężczyzna najpierw oznajmił innym osobom czekającym na przyjęcie do lekarza, że zniszczył toaletę, a gdy podszedł do niego ochroniarz i chciał wyjaśnić tę sytuację, 28-latkowi już zupełnie puściły hamulce. Wyrwał krzesełka w poczekalni, uszkodził kamerę monitoringu oraz telewizor na którym wyświetlane są komunikaty recepcji, a na koniec uderzył policjanta. Funkcjonariusze przebywali w szpitalu w innej sprawie, lecz widząc zachowanie krewkiego pacjenta chcieli go uspokoić. Tymczasem on się na nich rzucił, bo jak tłumaczył "nie cierpi policji".

Ostatecznie agresywny pacjent został obezwładniony. Pomocy medycznej udzielili mu lekarze z... oddziału psychiatrycznego szpitala w Krakowie, ponieważ to właśnie tam został przetransportowany 28-latek. Po opuszczeniu placówki mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia i atak na policjanta.

Sonda Czy czas oczekiwania na SOR jest zbyt długi? Zdecydowanie zbyt długi Jest znośnie Nie mam problemu z SOR Nie mam zdania Korzystam tylko z prywatnej opieki