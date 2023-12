Kraków. Zabójstwo w Lesie Wolskim. Młody Francuz nie odpowie za zabójstwo Adama

W październiku zeszłego roku, w Lesie Wolskim przy Alei Żubrowej zostały odnalezione zwłoki 61-letniego Adama Ł. Na ciele znajdowała się rana postrzałowa wskazująca na to, że mężczyzna zginął w wyniku działania innej osoby. W tej sprawie policja zatrzymała młodego Francuza. Śledczy przedstawili cudzoziemcowi zarzut zabójstwa, kradzieży szczególnie zuchwałej oraz "przemieszczenia znacznej ilości środków odurzających na teren RP, czyniąc w ten sposób przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu". Dziś wiemy już, że sprawca nie odpowie karnie za swój czyn.

Radio Kraków podaje, że sąd uznał 28-letniego obecnie Francuza za niepoczytalnego. Wnioskowała o to sama prokuratura. Cudzoziemiec nie trafi więc do więzienia, co nie oznacza jednak, że będzie cieszył się wolnością. 28-latek zostanie objęty detencją, czyli trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

