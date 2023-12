Nowe paliwo od 1 stycznia 2024. Tego nie tankuj do swojego auta!

Nie żyje Daniel Jarosz. Były piłkarz Hutnika Kraków grał razem z Michałem Pazdanem

Bardzo smutną informację przekazał w czwartek, 28 grudnia Hutnik Kraków. Nie żyje Daniel Jarosz, były piłkarz klubu z Suchych Stawów. Na boisku Jarosz występował jako napastnik, a w drużynach młodzieżowych grał między innymi u boku późniejszego wielokrotnego reprezentanta Polski Michała Pazdana. Reprezentował też barwy innych klubów z Małopolski: Górnika Wieliczka, Okocimskiego Brzesko, Puszczy Niepołomice, Szreniawy Nowy Wiśnicz oraz Przeboju Wolbrom. Jego talent dostrzegał ceniony trener i wychowawca młodych piłkarzy Michał Globisz, który powoływał go do reprezentacji juniorskich naszego kraju. Daniel Jarosz miał zaledwie 36 lat. "Gazeta Krakowska" podaje, że po zakończeniu kariery sportowej Daniel Jarosz wyjechał do Anglii. Zmarł w Londynie. Szczegóły uroczystości pogrzebowej nie są jeszcze znane.

- Hutnicza Rodzina przeżywa dziś niepowetowaną stratę. W wieku 36 lat odszedł od nas nasz wychowanek Daniel Jarosz. Wychowywał się w jednej drużynie młodzieżowej z Krzysztofem Świątkiem i Michałem Pazdanem. Daniel Jarosz występował na pozycji napastnika, poza Hutnikiem reprezentował także Puszczę Niepołomice, Okocimskiego Brzesko, Karpaty Siepraw, Górnika Wieliczka, Przebój Wolbrom oraz Szreniawę Nowy Wiśnicz, gdzie ponownie wystąpił u boku Krzysztofa Świątka. Wszyscy pracownicy Klubu składają bliskim Daniela Jarosza najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju - czytamy na stronie internetowej Hutnika Kraków.

