Kraksa pod Tarnowem. Wypadł z jezdni i rozbił peugeota o przydrożne drzewo

We wtorek, 4 kwietnia w Zabłędzy (powiat tarnowski) kierowca osobowego peugeota stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Na szczęście w tym przypadku skończyło się wyłącznie na stratach materialnych. Auto zostało mocno uszkodzone podczas kraksy, jednak kierowca wyszedł ze zdarzenia bez szwanku. Uczestnik kolizji nie wymagał pomocy lekarskiej. Okoliczności incydentu wyjaśnia policja.

- Co roku, tak nasza jak i pozostałe jednostki OSP, przechodzą niezapowiedziane kontrole gotowości bojowej. Tradycyjnie, jakby się zdawało, trzeci rok z rzędu, w trakcie takiej kontroli, wezwani zostajemy do zdarzenia. Tuż przed godziną 11stą, gdy, po kontroli uzupełniana była, już tylko dokumentacja, w remizie uruchomiona zostaje syrena i powiadomieni zostaliśmy o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w ciągu DW977. Z nieustalonych przyczyn, kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w rosnące przy drodze drzewo - relacjonują druhowie z OSP Tuchów.

