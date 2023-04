Tajemnicza śmierć prokuratora. Niepokojące doniesienia. To dlatego doszło do tragedii?

Zadzwonił na policję, żeby... wsadzili go do więzienia. Miał zdumiewający powód

Tajemnicza śmierć prokuratora z Nowego Sącza. Targnął się na swoje życie przez problemy w pracy?

Prokuratura Regionalna w Krakowie zdecyduje o powierzeniu konkretnej jednostce śledztwa w sprawie śmierci prokuratora z Nowego Sącza. Okoliczności zgonu mężczyzny nie chcą badać jego koledzy. - Rozstrzygamy w tej chwili kwestię, która to będzie z prokuratur – czy będzie to prokuratura podlegająca Prokuraturze Regionalnej, bądź Prokuratura Regionalna w Krakowie, bądź też będzie kierowany wniosek o wyznaczenie prokuratury spoza regionu krakowskiego do dalszego prowadzenia tego śledztwa - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Krakowie prok. Katarzyna Duda. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że śledczy sprawdzą zarówno sytuację rodzinną, jak i zawodową prokuratora. Praca mężczyzny w ostatnim czasie miała być kontrolowana przez wizytatora z jednostki nadrzędnej. Reporter rozgłośni informował, że przełożeni mieli zastrzeżenia do efektów pracy prokuratora, co mogło się przyczynić do podjęcia przez niego desperackiej decyzji o samobójstwie. Z kolei portal limanowa.in podaje, że prokurator zostawił list pożegnalny, w którym wyjawił powody targnięcia się na własne życie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

