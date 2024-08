i Autor: Krystian Janik Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa

Nie czyta dokumentów przed podpisem?

Kwaśny sam nie wie, jaką funkcję pełni?! Podpisał się pod czymś takim. Kompromitująca wpadka

Czytając projekt uchwały w sprawie porozumienia komunikacyjnego Tarnowa z gminą Wierzchosławice można nabrać dużych wątpliwości co do profesjonalizmu prezydenta miasta Jakuba Kwaśnego oraz podległych mu urzędników. W dokumencie Kwaśny figuruje jako... przewodniczący rady miasta, choć od kilku miesięcy nie pełni tej funkcji. Co jeszcze bardziej zastanawiające, włodarz najwyraźniej nie zauważył tej wpadki i podpisał się pod dokumentem.