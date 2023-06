i Autor: PSP Dąbrowa Tarnowska Poszkodowany w wypadku 26-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Groźny wypadek

Młody mężczyzna przygnieciony przez zbiornik na wodę. Śmigłowiec ratowniczy nie mógł przylecieć

W Luszowicach na Powiślu Dąbrowskim młody mężczyzna został przygnieciony przez ogromny zbiornik na wodę. Poszkodowany 26-latek doznał na tyle poważnych obrażeń, że ratownicy chcieli przetransportować go do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety okazało się to niemożliwe, dlatego ostatecznie zabrała go karetka. Jego stan był krytyczny.