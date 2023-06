i Autor: Małopolska Policja Na łuku drogi 36-letni kierowca citroena wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. W wypadku zginął 22-letni pasażer auta.

Wypadek śmiertelny

Młody pasażer citroena zginął przez błąd kierowcy. Po zderzeniu z drzewem nie miał żadnych szans

W Trzebini zginął młody pasażer citroena kierowanego przez 36-letniego mężczyznę. Szofer na łuku drogi wypadł z jezdni i doprowadził do zderzenia z drzewem. Obrażenia doznane przez 22-latka w trakcie kraksy okazały się tak rozległe, że poniósł on śmierć na miejscu. Poszkodowany został również kierowca, który trafił do szpitala.