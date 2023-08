Nastolatek potrącony w centrum Tarnowa. Przechodził przez przejście dla pieszych

Wieczorem w czwartek, 17 sierpnia na Alei Solidarności w Tarnowie doszło do wypadku, w którym poszkodowany został 15-letni pieszy. Przechodził on przez pasy, gdy potrąciła go osobowa toyota kierowana przez 39-letnią kobietę. Nastolatek doznał złamania kości prawej nogi. Z powodu działań służb prowadzonych w miejscu wypadku wystąpiły utrudnienia dla innych kierowców. Jeden pas Al. Solidarności został zablokowany. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Do nieszczęścia mogły przyczynić się trudne warunki pogodowe związane z burzą i dużym zachmurzeniem.

Przejścia dla pieszych oddzielone wysepką. Jak powinien zachować się kierowca?

Mundurowi przypominają, że kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, przez co należy rozumieć między innymi obserwowanie nie tylko samego przejścia ale również bezpośrednio przylegających do niego tras komunikacyjnych przeznaczonych dla pieszych. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Pieszy wchodzący na przejście z azylu ma pierwszeństwo przed pojazdami znajdującymi się w ruchu, jednak po wejściu na wyspę azylu dla pieszych ma również obowiązek ponownie upewnić się co do możliwości bezpiecznego wejścia na drugą część jezdni.

