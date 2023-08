Wyniósł z kościoła ofiary dla ubogich. Nie wiedział, że wszystko się nagrywa

Tragedia w Radłowie. Nie żyje kierowca koparki, która wpadła do wody

Złodziej okradł kościół w Nowym Sączu. Wyniósł datki przeznaczone dla ubogich

Jeden z kościołów w Nowym Sączu został okradziony przez 49-letniego mężczyznę. Sprawca wyłamał drzwiczki od skarbony przeznaczonej na datki wiernych i przywłaszczył sobie 1500 złotych. Pieniądze miały służyć ubogim oraz finansować prowadzenie misji. Przestępca nie wiedział, że jego karygodny czyn został nagrany. Policjanci zabezpieczyli zapis kamer monitoringu, dzięki któremu tożsamość podejrzanego szybko została ustalona. Mężczyzna kilka dni po dokonaniu "skoku" został zaskoczony wizytą mundurowych.

Jaka kara grozi włamywaczowi?

Włamywacz został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie Nowego Sącza i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Po nocy w policyjnej celi na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 49-letni sądeczanin usłyszał od policjantów zarzut kradzieży z włamaniem. Zgodnie z art. 279 k.k. za to przestępstwo może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. W tej sprawie policjanci prowadzą dalsze czynności mające na celu odzyskanie utraconych pieniędzy.

