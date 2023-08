Tragedia w Radłowie. Nie żyje kierowca koparki, która wpadła do wody

Nie żyje ks. Stefan Broniak. Zmarł były proboszcz parafii w Rzezawie

W poniedziałek, 14 sierpnia zmarł ks. Stefan Broniak. Kapłan przez ponad 30 lat był proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie (powiat bocheński). Wcześniej, po ukończeniu tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i przyjęciu święceń kapłańskich, pracował jako wikariusz w Gorlicach, Dębicy, Tarnowie i Bochni. Na emeryturę przeszedł w 2016 roku, ale pozostał w Rzezawie jako rezydent. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 19 sierpnia o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Rzezawie. Po zakończeniu Eucharystii ciało zmarłego duchownego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Poniżej nota biograficzna poświęcona ks. Stefanowi Broniakowi, umieszczona na stronie diecezji tarnowskiej.

Kim był ks. Stefan Broniak? Nota biograficzna

- Ks. Stefan Broniak urodził się 28 lipca 1946 roku w Rajbrocie, jako syn Walentego i Anny z domu Porabik. Egzamin dojrzałości złożył w 1964 roku w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 31 maja 1970 roku, w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Gorlice – Narodzenia NMP (od 24 czerwca 1970 roku), Dębica – św. Jadwigi (od 24 czerwca 1974 roku), Tarnów – św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej (od 17 czerwca 1977 roku), Bochnia – św. Mikołaja (od 19 sierpnia 1981 roku). W dniu 8 lipca 1985 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu bocheńskiego, a następnie wicedziekana dekanatu Bochnia - Wschód, kapelana gminnego straży pożarnych dla powiatu Bochnia, członka Rady Diecezjalnej Caritas Diecezji Tarnowskiej i członka Zarządu Diecezjalnego Caritas Sacerdotalis Diecezji Tarnowskiej. Urząd proboszcza parafii Rzezawa sprawował do 13 sierpnia 2016 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1985 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 10 grudnia 1988 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W dniu 23 października 2006 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

