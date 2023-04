Nie żyje 35-latek przygnieciony przez quada. Potworna tragedia w Wielkanoc

Łęka. Wypadek śmiertelny. Nie żyje 35-latek przygnieciony przez quada

W Wielkanoc (9 kwietnia) w miejscowości Łęka na Sądecczyźnie doszło do wypadku śmiertelnego. Zmarł 35-letni mężczyzna, który został przygnieciony przez quada. Jak relacjonuje "Gazeta Krakowska", przewróconą i znajdującą się na polach maszynę zauważyli przypadkowi przechodnie. To oni wezwali pomoc. Na miejsce zadysponowano nie tylko karetkę pogotowia ratunkowego, ale również śmigłowiec ratowniczy. Ostatecznie został on jednak zawrócony do bazy. Poszkodowany był reanimowany, niestety ratownikom nie udało się uratować jego życia. Zgon stwierdzono na miejscu zdarzenia. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. W ustaleniu okoliczności tragedii pomoże biegły. Obecnie nie jest jeszcze znana przyczyna utraty przez kierowcę panowania nad quadem i przewrócenia się maszyny.

