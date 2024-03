i Autor: SHUTTERSTOCK

Akt oskarżenia

Ksiądz oskarżony o znęcanie się nad dziećmi na religii. Ponad 200 pokrzywdzonych! Ruch prokuratury

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ks. Stanisławowi L., byłemu proboszczowi z Bystrej pod Gorlicami. Śledczy zarzucają kapłanowi znęcanie się nad dziećmi. Do przestępstw miało dochodzić podczas lekcji religii. W sprawie występuje aż 204 pokrzywdzonych. Ks. L. nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do 5 lat więzienia. Pozycję w kościelnej hierarchii już stracił.