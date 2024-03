Kierowca bmw przeszarżował na śliskiej drodze. Drzewa uratowały go przed katastrofą

Kraksa w centrum Tarnowa. Młody kierowca wymusił pierwszeństwo, cztery osoby trafiły do szpitala

Konfiskata samochodów. Pierwszy pijany kierowca stracił auto

Od północy z czwartku na piątek (14/15 marca) obowiązuje nowe prawo, które nakazuje policjantom zabezpieczenie samochodu kierowcy, który wsiadł za kółko mając powyżej 1,5 promila w organizmie. Następnie pojazd może zostać skonfiskowany na podstawie decyzji sądu. W Tarnowie nie trzeba było długo czekać na to, by policjanci musieli w praktyce zastosować nowe przepisy. Już dwie godziny po ich wejściu w życie zatrzymali 42-letniego tarnowianina, który pod wpływem alkoholu spowodował kolizję. Stracił on panowanie nad swoim nissanem i uderzył w ogrodzenie.

Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila. Mężczyzna wiózł do szpitala kilkuletniego syna, który wymagał pomocy medycznej. Poniżej dalsza część artykułu.

Jaka kara grozi pijanemu kierowcy?

42-latkowi grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a zgodnie z nowymi przepisami jego samochód został odholowany na parking strzeżony. Teraz postępowanie zostanie przekazane prokuratorowi, a następnie do tarnowskiego sądu, który zdecyduje o wysokości karny i ewentualnym przepadku mienia czyli samochodu osobowego.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć