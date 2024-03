O włos od tragedii. Pieszy stanął i podniósł rękę, a kierowca pędził po pasach

Zawoja. Kierowca forda pędził po pasach przy szkole podstawowej. Pieszy z dzieckiem stanęli jak wryci

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło przy szkole podstawowej w Zawoi (powiat suski). Kierowca forda pędził przez pasy nie zważając na to, że na przejściu dla pieszych znajduje się już mężczyzna z dzieckiem. Prawidłowa reakcja dorosłego pieszego zapobiegła tragedii. Trzymał on dziecko za rękę i zatrzymał tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Na koniec pieszy podniósł jeszcze rękę, dając do zrozumienia kierowcy, co myśli o jego zachowaniu. Cała scena została nagrana przez kamerę monitoringu. Dzięki temu policjanci ustalili osobę, która siedziała za kierownicą forda.

Szoferem okazał się 41-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego, który za swoje zachowanie został ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 złotych, a dodatkowo na jego konto trafiło 15 pkt karnych.

