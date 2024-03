Generalny strajk rolników w Polsce. Czego się domagają?

Na rozpoczęcie w Polsce generalnego strajku rolników miało wpływ wiele czynników. Jednym z najważniejszych punktów spornych z państwem jest spadek opłacalności produkcji oraz problemy z dystrybucją żywności, która coraz mniej się opłaca. Dodatkowo osoby utrzymujące się z roli sygnalizują poważny problem z importem ukraińskiego zboża do Polski, któremu się sprzeciwiają. Problematyczny dla rolników w całej Europie jest także Zielony Ład, czyli plan UE, którego celem jest osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych. Problemy rolników są doskonale znane Polaków, którzy w większość uważają, że ci słusznie wychodzą na ulice protestować. Zbadania Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że 81 proc. naszych rodaków popiera roszczenia rolników.

— Z naszego nowego badania telefonicznego wynika, że znaczna większość Polaków (81 proc.) popiera organizowane ostatnio w całym kraju protesty rolników (połowa deklaruje nawet zdecydowane poparcie). Tylko co siódmy badany (15 proc.) jest im przeciwny — czytamy w publikacji CBOS.

Strajk rolników w Małopolsce. 20.03.2024. Które drogi w Krakowie będą zablokowane?

Według zapowiedzi rolników nadchodzący protest ma być największym ze wszystkich, które ostatnio zostały przeprowadzone. To oznacza, że poprzeczka jest naprawdę wysoko, ponieważ zaledwie miesiąc temu, 20 lutego, przez Kraków przejechała kolumna licząca ponad 400 maszyn rolniczych. Na razie nie wiadomo, którędy protestujący przejadą przez miasto, można jednak spodziewać się, że trasa będzie podobna do tej, obranej przy wcześniejszych strajkach. Wówczas jedna grupa wystartowała od strony Węgrzec, zaś druga od Kocmyrzowa. Do spotkania doszło na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada, następnie długi sznur ciągników ruszył Alejami Trzech Wieszczów, aż do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego. Stamtąd przenieśli się w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II.

