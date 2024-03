Matura 2024 przesunięta. Chodzi o trzy dni. Jak to możliwe? Komunikat CKE i pełny harmonogram

Wybory na prezydenta Krakowa. Osiem osób powalczy o stanowisko

Już w niedzielę, 7 kwietnia krakowianie ruszą do urn i doprowadzą do potężnych zmian w mieście. Powitamy nie tylko nowych członków i członkinie Rady Miasta, ale także po 22-latach sprawowania przez Jacka Majchrowskiego urzędu, w krakowskim magistracie dojdzie do zmiany warty. Mieszkańcy stolicy Małopolski swojego kandydata wybiorą spośród: radnego Łukasza Gibały, wiceprezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga, posła PO Aleksandra Miszalskiego, rektora UEK-u prof. Stanisława Mazura, posła Trzeciej Drogi Rafała Komarewicza, posła PiS Łukasza Kmity, posła Konfederacji Konrada Berkowicza i prawicowego aktywisty Adama Hareńczyka.

Majątki kandydatów na prezydenta Krakowa. Kto posiada najwięcej, a kto najmniej?

W związku z tym, że kampania wyborcza nabiera tempa, a do wyborów zostało coraz mniej czasu, przyjrzeliśmy się, jakimi majątkami dysponują kandydaci na prezydenta Krakowa. Na podstawie danych z najnowszego oświadczenia majątkowego wyszczególniliśmy, ile posiadają oszczędności, a ile długów, czy ile nieruchomości posiadają i jakimi samochodami jeżdżą. Sprawdźcie już teraz w naszej galerii poniżej, kto posiada oszczędności w kryptowalutach a kto musi spłacać kredyty.

Majątki kandydatów na prezydenta Krakowa. Kto ma najwięcej oszczędności, a kto spłaca kredyty?