Robił obrzydliwe rzeczy na oczach matek z dziećmi. 52-latek w rękach policji

Matura 2024: Jaki długopis na maturę 2024? Co można wnieść na sale egzaminacyjną?

Wybuch tramwaju w Krakowie! Potężna eksplozja na pl. Centralnym. Wiemy, co się stało [WIDEO]

Zboczeniec z Krakowa zatrzymany. Obnażał się przed dziećmi w parku

Mieszkańcy Krakowa mogą odetchnąć z ulgą. Policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę, który kilka dni temu obnażał się i onanizował w jednym z miejskich parków. Robił to na oczach matek z dziećmi. Po otrzymaniu zgłoszenia nie udało się go złapać na gorącym uczynku, ponieważ mężczyzna uciekł, ale wówczas do akcji wkroczyli kryminalni z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze wytypowali mężczyznę podejrzewanego o te czyny oraz zebrali w tej sprawie materiał dowodowy.

52-letni mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu i usłyszał zarzut prezentowania i wykonania czynności seksualnej polegającej na onanizowaniu się przed małoletnimi poniżej 15. roku życia w celu zaspokojenia seksualnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Krakowa mają nowego szefa. Poprzedni dostał awans

Sonda Czy w Krakowie czujesz się bezpiecznie? tak nie