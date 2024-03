i Autor: Policja Tarnów Policjanci zatrzymali młodemu kierowcy prawo jazdy.

Zderzenie trzech osobówek

Kraksa w centrum Tarnowa. Młody kierowca wymusił pierwszeństwo, cztery osoby trafiły do szpitala

Tak się kończy wymuszanie pierwszeństwa! 20-letni kierowca z Powiśla Dąbrowskiego w centrum Tarnowa zignorował znak ustąp pierwszeństwa, przez co doszło do kraksy trzech osobówek. Po zdarzeniu do szpitala trafiły cztery osoby. Najmocniej ucierpiał sprawca, który złamał rękę. Za kółko szybko nie wsiądzie, bo policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.