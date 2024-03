Na Podhalu policjanci ścigali 16-latka. Młody góral skończył w rowie

Łysa Polana. Policyjny pościg za 16-latkiem. Młody góral skończył w rowie

Policjanci z Bukowiny Tatrzańskiej w rejonie Łysej Polany zatrzymali 16-letniego chłopca, który kierował samochodem osobowym. Zwrócił on na siebie uwagę mundurowych, ponieważ wyprzedzał na podwójnej ciągłej. Gdy funkcjonariusze dawali mu sygnały dźwiękowe i świetlne do zatrzymania się, ten podjął próbę ucieczki. Umiejętności kierowania autem szybko go jednak zawiodły. Audi, za kierownicą którego siedział 16-latek, skończyło w przydrożnym rowie. Na szczęście młodemu mieszkańcowi powiatu tatrzańskiego nic się nie stało. 16-latek został oddany pod opiekę rodziców. Poniżej dalsza część artykułu.

Jakie konsekwencje mogą spotkać 16-latka?

Młodym szoferem zajmie się sąd rodzinny. Wśród konsekwencji, jakie mogą go spotkać znajduje się między innymi zakaz kierowania pojazdami do 21. roku. 16-latek na prawo jazdy może więc poczekać nieco dłużej niż jego rówieśnicy.

- Często wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że nie mogą ponieść żadnych konsekwencji prowadząc samochód bez prawa jazdy, bo przecież nie mogą dostać punktów karnych. Takie myślenie jest jak najbardziej błędne. Przepisy mówią wprost, że każdy kto prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega karze grzywny. W sytuacji, gdy za kierownicą znajduje się nieletni to sprawa trafia do sądu rodzinnego. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Przypominamy, że konsekwencje ponosi także osoba, która pozwala na to, by za kierownicą wsiadł nieletni, czy też osoba, która nie posiada uprawnień - wyjaśnia zakopiańska policja.

