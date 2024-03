Nowy rozkład jazdy Kolei Małopolskich. Wraca Luxtorpeda

Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie od niedzieli, 10 marca wprowadzi korektę rozkładu jazdy swoich pociągów. Pojawią się nocne kursy na lotnisko Kraków Airport, a sezonowa Luxtorpeda na trasie Kraków – Zakopane zacznie kursowanie już od 1 maja. Jak poinformował przewoźnik w komunikacie, zmiany na trasie kolejowej do Kraków Airport są podyktowane wejściem w życie letniej siatki połączeń krakowskiego lotniska, w której znalazło się więcej przylotów w godzinach późnowieczornych. W związku z tym od 2 kwietnia Koleje Małopolskie zmieniają rozkład jazdy ostatnich pociągów kursujących na odcinku Kraków Główny – Kraków Lotnisko.

W marcowej korekcie rozkładu jazdy uwzględniono prace torowe i sieciowe realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Będą one miały znaczny wpływ na kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA2 na trasie Kraków Główny – Miechów – Kozłów – Sędziszów.

PAP podaje, że najistotniejsze prace wymagające kursowania pociągów w obu kierunkach po jednym torze w okresie obowiązywania korekty rozkładu jazdy będą realizowane: w dniach 11-29 marca – przebudowa obiektów inżynieryjnych na odcinku Niedźwiedź – Słomniki oraz w dniach 16-29 kwietnia – modernizacja sieci trakcyjnej na odcinku Słomniki – Miechów. W tym okresie na tym odcinku zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za cztery pary pociągów w relacji Kraków Główny – Miechów.

- Oznacza to, że pociągi ze stacji Kraków Lotnisko będą odjeżdżać w cyklu godzinnym od godziny 18:17, aż do godziny 1:17, zapewniając tym samym obsługę możliwie dużej liczby osób przylatujących do Krakowa nawet późnowieczornymi lotami - tłumaczy przewoźnik.

Dotychczasowy ostatni pociąg na tej trasie będzie kursował 20 minut wcześniej niż dotychczas, tj. Kraków Lotnisko odjedzie o godz. 0:17 ze stacji Kraków Główny, a przyjazd zaplanowano na godz. 0:34. Jednocześnie uruchomione zostaną dwa dodatkowe późniejsze pociągi: Kraków Główny odj. 0:46 – Kraków Lotnisko przyj. 1:03; Kraków Lotnisko odj. 1:17 – Kraków Główny przyj. 1:34.

Poniżej dalsza część artykułu.

MPK Kraków wyremontowało dwa historyczne Zeppeliny. W mieście zostanie tylko jeden

Ponadto od 21 maja realizowana będzie budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Piastów na odcinku Kraków Batowice – Zastów.

- Ze względu na brak koordynacji prac realizowanych na różnych odcinkach sieci kolejowej (w tym także poza obszarem województwa małopolskiego), pociągi dalekobieżne przyjeżdżające z innych części kraju będą miały wpływ na godziny kursowania pociągów aglomeracyjnych również poza wskazanymi wyżej terminami - zakomunikował przewoźnik.

W związku z tym prosi on pasażerów o każdorazowe upewnienie się przed podróżą co do godzin kursowania konkretnego połączenia w danym dniu, w szczególności w okresie od 10 marca do 29 kwietnia, kiedy zmienność rozkładu jazdy będzie największa.

Po zakończeniu wieloletnich prac modernizacyjnych na kolejowej trasie Kraków – Zakopane, znów stało się możliwe kursowanie pociągów poza okresem wakacji letnich i ferii zimowych. W związku z tym Koleje Małopolskie wracają z kursowaniem sezonowego pociągu „Luxtorpeda” już od 1 maja. Podróż nim będzie możliwa w ciągu obu długich weekendów majowych: 1 - 5 maja oraz 30 maja - 2 czerwca.

Sonda Lubisz podróżować pociągami? Tak Nie