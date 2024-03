Góral wydał złotówkę i został milionerem! Wielka wygrana na Podhalu

Małopolska ma nowego milionera. Wygrana w Lotto Plus na Podhalu

Okrągły milion złotych wygrał gracz, który szczęśliwy kupon Lotto kupił w Bystrej Podhalańskiej (powiat suski). Farciarz dopłacił złotówkę do standardowego zakładu tzw. Dużego Lotka i dzięki temu miał prawo udziału w dodatkowym losowaniu Lotto Plus. Maszyna losująca wskazała następuje liczby: 2, 12, 25, 37, 42, 44. Właśnie te numery miał na swoim losie szczęśliwiec z Bystrej Podhalańskiej. W sobotę (9 marca) padła tylko jedna główna wygrana w Lotto Plus. Niestety nikt nie trafił "szóstki" w dużym Lotto, dlatego kumulacja urosła już do 8 milionów złotych. Najbliższa szansa na zgarnięcie tych pieniędzy nadarzy się we wtorek, 12 marca. Poniżej dalsza część artykułu.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł. W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka! Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia! Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

