Pogrom sportu w Tarnowie. Dramatyczny apel o pomoc kolejnego klubu

Grupa Azoty ma problemy finansowe. Tarnowskiemu sportowi grozi upadek

Grupa Azoty ogłosiła, że ogranicza sponsoring klubów sportowych. Decyzja jest związana z trudną sytuacją finansową giganta. W I, II i III kwartale minionego roku spółka zanotowała skumulowaną stratę w wysokości ok. 1,8 mld zł. Dane za cały rok mają zostać ujawnione 10 kwietnia 2024 r.

Pierwszą ofiarą złej kondycji spółki stali się żużlowcy Unii Tarnów. Grupa Azoty przekazała, że w nadchodzącym sezonie nie będzie wspierać klubu, z którym była związana przez prawie 70 lat. Na tym może się jednak nie skończyć. Obawy o swoje losy mają też piłkarze ręczni Grupy Azoty Unii Tarnów. Klub wydał oświadczenie, w którym poinformował, że ewentualne wycofanie się głównego sponsora może oznaczać koniec zawodowego szczypiorniaka w Tarnowie. Poniżej dalsza część artykułu.

Obecnie Grupa Azoty Unia Tarnów występuje w Orlen Superlidze, czyli na najwyższym szczeblu rozgrywkowym piłki ręcznej w Polsce. Taki stan rzeczy jest jednak zagrożony i to nie ze względu na kiepską formę sportową, lecz na trudności finansowe.

- Na ten moment klub nie może złożyć żadnej deklaracji co do swojej przyszłości. Ciągle szukamy rozwiązań, tak aby móc przystąpić do rozgrywek ligowych w przyszłym sezonie na poziomie Orlen Superligi - czytamy w oświadczeniu Grupy Azoty Unii Tarnów.

