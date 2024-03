86-letnia lekarka ukarana za przepisywanie darmowych leków. Internet pokazał moc

Lekarka ukarana przez NFZ za przepisywanie seniorom darmowych leków. Zapłaciła 49 tys. zł

Lekarka z Porąbki Uszewskiej (powiat brzeski) została ukarana za pomoc seniorom. 86-letnia Danuta Hauben leczy ludzi nieprzerwanie od 55 lat. Najpierw była zatrudniona w ośrodku zdrowia, a po przejściu na emeryturę zaczęła przyjmować pacjentów prywatnie. Podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co okazało się dla niej decyzją brzemienną w skutkach. Podczas kontroli NFZ wykrył, że lekarka przepisywała seniorom darmowe leki. Kobieta nie była zaznajomiona ze zmieniającymi się przepisami, stąd nie wiedziała, że postępuje wbrew prawu. NFZ nakazał jej zwrócić 100 proc. wartości wypisanych leków wraz z odsetkami, łącznie ponad 49 tysięcy złotych.

- Po przejściu na emeryturę, mama otworzyła gabinet w domu, podpisała umowę z NFZ-em zezwalającą na wypisywanie leków za darmo i na zniżki. Umowa jest podpisana bezterminowo i z klauzulą mówiącą, że o wszelkich zmianach dotyczących zasad wpisywania leków mama musi być poinformowana pisemnie... W 2016 r. rząd PIS wprowadził darmowe leki dla seniorów, tzw. senior+, ale jednocześnie, aby tych leków nie wydawać seniorom zbyt dużo - ograniczył ich dostępność, zabraniając wypisywania tych lekarstw lekarzom, przyjmującym w prywatnych gabinetach. Moja mama nie została o tym fakcie powiadomiona pomimo tego, że ma to zagwarantowane w umowie z NFZ. Niczego nieświadoma przepisywała lekarstwa pacjentom, w tym te darmowe - ratujące życie. NFZ wiedział o tym, że mama wypisuje te leki od początku, od pierwszej recepty, która trafiła do apteki. Mogli wtedy po prostu do niej zadzwonić i powiedzieć, że przepisy się zmieniły i żeby nie wypisywała tych leków. Ale nie powiedzieli... Mało tego, czekali 5 lat i dopiero po tym czasie, kiedy uzbierała się już duża suma, zrobili mamie kontrolę. Panie z NFZ przeprowadzające kontrolę bardzo dokładnie wiedziały czego szukają bo prosiły wyłącznie o te karty, gdzie były wypisane leki z refundacją dla seniorów. Kontrola, oprócz tych wypisanych leków, (których mama nie mogła wypisywać, ale nikt jej o tym nie powiedział), nie wykazała żadnych, najmniejszych uchybień. Po kontroli nakazali mamie zwrócić 100% wartości wypisanych leków wraz z odsetkami, czyli ponad 49 tysięcy zł. Mama się odwoływała, udowodniła, że to były leki ratujące życie, prosiła o wsparcie i wójta gminy i panią poseł, która była przecież wiceministrem zdrowia, ale nikt jej nie pomógł... - wyjaśnia córka Danuty Hauben, która na portalu zrzutka.pl uruchomiła zbiórkę przeznaczoną na pomoc ukaranej lekarce. Poniżej dalsza część artykułu.

Tarnów małym miastem? Jest większy niż dziesięć europejskich stolic!

Wielki sukces zbiórki. Cel osiągnięty po jednej dobie

Odzew internautów zaskoczył wszystkich, a ich hojność robi ogromne wrażenie. Cel zbiórki został osiągnięty po zaledwie 24 godzinach od jej uruchomienia. - Szanowni Państwo! Dziękujemy wszystkim z całego serca za wsparcie, wpłaty i dobre słowo. Zrzutka trwała równe 24 godziny i prześcignęła nasze najśmielsze oczekiwania. Najcenniejsze dla nas jest to, że przywróciliście naszej mamie wiarę w ludzi oraz uśmiech na twarzy. Mama wszystkich serdecznie pozdrawia i całuje każdego z osobna. Jeszcze raz wielkie DZIĘKUJEMY! - napisała córka Danuty Hauben.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce służba zdrowia działa sprawnie? tak nie nie korzystam z publicznej służby zdrowia