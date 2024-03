Młodzi mężczyźni spłonęli w BMW! Na jaw wyszła wstrząsająca prawda

Mszana Dolna. Tragiczny wypadek na drodze. Młodzi mężczyźni spłonęli w BMW

Informacje, które płyną po tragicznym wypadku w Małopolsce mrożą krew w żyłach! Było około godz. 2 w nocy z soboty na niedzielę (16 na 17 marca 2024 r.), gdy na drodze wojewódzkiej nr 968 w Mszanie Dolnej rozległ się huk, a niedługo później - zaroiło się od służb. BMW, które chwilę wcześniej mknęło przez miejscowość, stanęło w płomieniach. - Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia auto było w całości objęte ogniem. Dwóch osób nie udało się uratować, a kolejni dwaj mężczyźni zdążyli uciec z płonącego pojazdu - poinformował w niedzielę rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, samochodem podróżowało czterech młodych mężczyzn. Kierowca i jeden z pasażerów zdołali uciec z płonącego pojazdu, a pomogli im przypadkowi świadkowie. Kierujący BMW - 24-latek z powiatu limanowskiego - najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na jej prostym odcinku stracił panowanie nad autem, wyjechał z drogi i uderzył w słup sieci energetycznej, po czym samochód stanął w płomieniach.

Wypadek w Mszanie Dolnej. Zginęli 21 i 23-latek z BMW

- W wyniku tego zderzenia pasażerowie w wieku 23 i 21 lat ponieśli śmierć na miejscu, a kierujący pojazdem i pasażer podróżujący na przednim siedzeniu w wieku 23 lata, z podejrzeniem obrażeń wewnętrznych zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora oraz biegłego do spraw ruchu drogowego. Kierujący pojazdem został zatrzymany. Pobrano mu krew do badań, a pojazd został zabezpieczony do oględzin – mówi rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Droga wojewódzka przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez służby.

Wypadek w Kąśnej Górnej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zdjęcie publikujemy dzięki uprzejmości portalu LimanowaIn