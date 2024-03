Ustroń. Biznesmen ze Śląska zginął w wypadku mercedesa

Biznesmen ze Śląska to ofiara śmiertelnego wypadku w Ustroniu Nierodzimiu. Damian O., właściciel firmy budowlanej, zginął na drodze wojewódzkiej nr 951 na pasie prowadzącym w kierunku Wisły - do tragedii doszło w piątek, 15 marca, ok. godz. 11. Według wstępnych ustaleń policji kierujący osobowym mercedesem mężczyzna z nieustalonych przyczyn nie zatrzymał się, dojeżdżając do sygnalizacji świetlnej, i wjechał z dużą prędkością w naczepę-wywrotkę ciągnika renault.

Cztery pojazdy zniszczone. Wśród rannych kobieta w ciąży

W wyniku siły uderzenia tir uderzył w znajdującą się przed nim toyotę, a ta następnie w ciężarowego mana, który zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną. W wyniku tego wypadku do szpitala została przewieziona kierująca toyotą ciężarna kobieta. Prowadzący mercedesa zginął na miejscu. Kondolencje po śmierci Damiana O. złożył m.in. żużlowiec Kolejarza Opole Robert Chmiel, którego sponsorował biznesmen.

Dalsza część tekstu poniżej.

Są takie chwile, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować, a wstrząsają nami bez pamięci... Dziś przed południem, w wypadku samochodowym zginął mój wieloletni główny Sponsor, a przede wszystkim Przyjaciel mojego teamu (...) nie znajduję słów, by opisać targające mną teraz emocje. 💔 W imieniu swoim i całego teamu Robert Chmiel #23 łączę się w bólu i składam najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom tragicznie zmarłego. Żegnaj, Damianie. 🥹😭 - napisał na swoim profilu facebookowym sportowiec.

Policjanci ruchu drogowego i grupy dochodzeniowo-śledczej, wykonując czynności procesowe w miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i ustalili świadków. Teraz przedmiotem prowadzonego śledztwa jest szczegółowe wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.