Dramat w Ryglicach. Nie żyje 66-latek potrącony przez samochód. W aucie nikogo nie było

Po południu, we wtorek (20 lutego) w podtarnowskich Ryglicach doszło do wypadku śmiertelnego. Zginął 66-letni mężczyzna potrącony przez osobowe audi. Zdarzenie miało wyjątkowo dramatyczny przebieg. Samochód stoczył się po stromej ulicy Mickiewicza, gdy za kierownicą nie było kierującej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta poszła zapłacić za paliwo zatankowane na pobliskiej stacji i to właśnie wówczas pojazd zjechał po pochyłej drodze.

Po potrąceniu poszkodowany mężczyzna był przez dłuższy czas reanimowany. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec LPR, ale maszyna została zawrócona, gdy lekarz stwierdził zgon 66-latka. Szczegółowe okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję i prokuraturę.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje