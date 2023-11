i Autor: wietzenu/cc0/pixabay zdjęcie ilustracyjne

Odszedł na wieczną służbę

Nie żyje długoletni szef strażaków ochotników. Druh Andrzej miał 58 lat. Wzruszająca prośba rodziny

W wieku 58 lat zmarł druh Andrzej Kwaśniewski, długoletni naczelnik OSP Rożnów. - Był to człowiek całkowicie oddany Ochotniczej Straży Pożarnej, zjawiał się na każdy alarm. Był nie tylko Naczelnikiem, ale też naszym mentorem, przyjacielem oraz nauczycielem. Zawsze pierwszy by ratować ludzkie życie - pożegnali druha Andrzeja jego przyjaciele z jednostki. Bliscy strażaka wystosowali wzruszającą prośbę do żałobników.