Zakopane ciągle bez uchwały antyprzemocowej. W Internecie powstała petycja

Mieszkanki Zakopanego straciły cierpliwość do radnych i wzięły sprawy w swoje ręce. Chodzi o uchwałę antyprzemocową, która w Zakopanem ciągle nie została uchwalona, ponieważ radni zasłaniają się wątpliwościami natury ideologicznej, a nawet religijnej. W Internecie powstała więc petycja (kliknij w link) wzywająca radnych do uchwalenia programu walk z przemocą domową. Twórczyniami petycji są dwie kobiety: Ola oraz Maja. Są one świadome, że żaden akt prawny sam z siebie nie wyeliminuje przemocy, lecz jego obowiązywanie ułatwi ściganie sprawców oraz udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Petycję podpisało już ponad 2600 osób.

- Od niemal 18 lat, zakopiańscy radni odrzucają przyjęcie przepisów, które chronią ofiary przed oprawcami! CZY PRZEMOC NA PODHALU JEST NIEWIDZIALNA? A jak jej nie widać, to jej po prostu nie ma? "Zakopmy przemoc" to inicjatywa obywatelska, wspierająca przyjęcie tej uchwały, ratującej życie i zdrowie psychiczne każdej osoby, która cierpi! Drodzy radni! Dlaczego notorycznie banujecie przepisy? Dlaczego wycieracie sobie usta ideologiami, religią, poglądami? Czy macie coś na sumieniu? Przemoc, to przemoc! Psychiczna, fizyczna, ekonomiczna! Już wielokrotnie krzyczeliśmy, ale teraz podnosimy apel ostatni raz - działamy do skutku! Zatrzymajmy wspólnie te zakorzenione, góralskie stereotypy. Jesteśmy dwiema kobietami z Zakopanego które przemocy doświadczyły na własnej skórze, poznałyśmy też brak możliwości działania ze strony Policji jeśli chodzi o proces udowadniania winy sprawcy. Wiemy że nie stanowi ona leku na przemoc i nie zapobiegnie jej istnieniu, ale jest to narzędzie które może ułatwić pomoc ofiarom przemocy, a dla sprawców szukanie rozwiązań aby aktów przemocy nie powtarzali - czytamy w opisie petycji.

