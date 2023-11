Sąd zdecydował w sprawie partnera zabitej kobiety. Podejrzewają go o zbrodnię

Zabójstwo młodej kobiety w Krakowie. Jakub K. aresztowany na trzy miesiące

Jest areszt dla podejrzanego o zabójstwo młodej kobiety, której ciało zostało znalezione w mieszkaniu przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Jakub K. spędzi za kratkami najbliższe trzy miesiące. 21-letni mężczyzna był partnerem młodszej o rok kobiety. Po tragicznym zdarzeniu Jakub K. miał wylecieć samolotem rejsowym do Londynu. We wtorek, 21 listopada został zatrzymany, kiedy zgłosił się wraz ze swoim adwokatem do jednej z krakowskich prokuratur. Śledczy przedstawili mu zarzut zabójstwa. Za ten czyn grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zabójstwa 20-latki.

Zabójstwo 20–latki przy ul. Bytomskiej w Krakowie